Les Hawks optent pour le statu quo

Le propriétaire des Blackhawks de Chicago, Rocky Wirtz, a indiqué dernièrement que le directeur général Stan Bowman, l’entraîneur-chef Jeremy Colliton et le président John McDonough seront tous de retour la saison prochaine.

Wirtz a précisé le tout au site The Athletic, assurant que les changements seront peu nombreux au sein de l’organisation.

Avant l’interruption de la campagne de la Ligue nationale de hockey, l’équipe de la Ville des vents occupait le 12e rang de l’Association de l’Ouest avec une fiche de 32-30-8 et 72 points, à six d’une place en séries éliminatoires. Sa plus récente présence en phase d’après-saison remonte à 2016-2017.

Bowman est en poste depuis juin 2009 et a mené les Hawks vers trois conquêtes de la coupe Stanley (2010, 2013 et 2015). De son côté, Colliton a remplacé Joel Quenneville derrière le banc tôt en 2018-2019.