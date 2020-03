Entente à long terme pour Lexson Mathieu

Le boxeur québécois Lexson Mathieu a accepté une entente à long terme avec Eye of the Tiger Management, jeudi.

De plus, la compagnie québécoise de promotion a également confirmé l'embauche de l'ex-boxeur Éric Lucas à titre d'ambassadeur et de directeur du développement.

«Pour me rendre au sommet, il faut que je m'entoure des meilleurs et de personnes en qui j'ai confiance. Je suis assuré de cela en m'associant avec Eye of the Tiger Management», a souligné Mathieu, dans un communiqué.

Dans l’arène, les plans de Mathieu (8-0-0, 7 K.-O.) sont tombés à l’eau à cause de la pandémie de coronavirus, dernièrement. Le pugiliste devait se mesurer au Slovaque Robert Racz le 14 mars au Casino de Montréal pour le titre de la NABF des poids super-moyens, mais le duel ainsi que le gala durant lequel il devait se tenir ont été annulés.

L’athlète de 20 ans a livré son dernier combat le 7 décembre quand il a défait par K.-O. technique Rolando Paredes.

De son côté, Lucas, ex-champion du monde du WBC des super-moyens, embrasse le nouveau défi qui se présente à lui.

«Je suis très content d'avoir rencontré Camille et de maintenant faire partie de l'équipe d'Eye of the Tiger Management, a indiqué Lucas, dans le même communiqué. EOTTM contribue activement au développement de la boxe au Québec et des athlètes de chez nous. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de m'impliquer.»