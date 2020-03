Coronavirus : Un premier cas chez le New York City FC

Le New York City FC a annoncé jeudi qu’un membre de son personnel sportif est atteint de la COVID-19. Il s’agit d’un premier cas de coronavirus dans l’organisation de la Major League Soccer (MLS).

La personne concernée n’a pas été identifiée. La formation new-yorkaise a toutefois précisé, par voie de communiqué, qu’elle se sentait bien. Après avoir éprouvé de légers symptômes, elle est maintenant en quarantaine.

La MLS a annoncé plus en tôt journée qu’elle repoussait de huit semaines la reprise de ses activités en raison de la pandémie de coronavirus et des nouvelles mesures interdisant les rassemblements de masse.

«Nous continuerons d’être vigilants et de travailler étroitement avec notre équipe médicale pour garder notre communauté en sécurité, en santé et bien informée», a indiqué Brad Sims, président-directeur général du New York City FC.

«Nous ne croyons pas que nos partisans ou que les membres du public aient été exposés, mais le partage d’informations est vital présentement alors nous continuerons d’être proactifs pour donner des mises à jour.»