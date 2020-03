Bombe dans la NFL!

Le porteur de ballon vedette des Rams de Los Angeles Todd Gurley a été libéré par l’équipe, jeudi.

Selon plusieurs rumeurs, la formation californienne tentait de se débarrasser de l’imposant contrat du joueur de 25 ans; celui-ci devait toucher un boni de 10,5 millions $ lors de la prochaine saison. Gurley a finalement été rendu libre comme l’air par les Rams.

Celui-ci gagnait en moyenne 17,25 millions $ par saison, ayant signé une prolongation de contrat de quatre ans à l’été 2018. L’Américain a été sélectionné trois fois pour participer au Pro Bowl, mais ses statistiques offensives ont décliné en 2019, lui qui a récolté 857 verges et 12 touchés par la course la saison dernière. En 2018, il avait obtenu 1251 verges et 17 touchés, un sommet dans toute la ligue.

Il a été nommé joueur offensif de l’année de la NFL en 2017. Gurley a également subi une blessure au genou en 2019 et son état de santé n’était pas assuré.

Même sort pour Clay Matthews

Los Angeles a continué son ménage du printemps en libérant le secondeur Clay Matthews. Le vétéran de 33 ans s’était joint aux Rams au début de la dernière campagne, en tant que joueur autonome. En 13 parties, il a effectué huit sacs du quart et 37 plaqués. Il a également raté trois rencontres en raison d’une fracture de la mâchoire.

Son salaire devait compter pour 5,75 millions $ sur la masse salariale de l’équipe en 2020 et il restait un an à son entente de deux saisons paraphée l’été dernier.