Tom Brady: Buffalo doit «célébrer de manière responsable»

Dans une allocution détaillant les mesures devant être suivies pour ne pas propager le coronavirus, le maire de Buffalo s’est permis une petite blague au sujet du départ du quart-arrière Tom Brady des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Je tiens à vous rappeler que les bars et les restaurants sont ouverts seulement pour des commandes pour emporter et pour des livraisons. Donc, pour ceux qui veulent célébrer le départ de Tom Brady des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et avec un peu de chance de la section Est de l’Association américaine, il ne peut pas y avoir de rassemblement de masse. Célébrez de manière responsable. Célébrez à la maison et avec moins de 10 personnes présentes», a dit Byron Brown, mardi dans un extrait de sa conférence de presse diffusée sur Instagram.

L’élu sait que les partisans des Bills de Buffalo se réjouissent du départ de Brady, car les Patriots ont dominé cette section depuis qu’il joue dans la NFL.

Sa fiche en carrière contre Buffalo est de 32-3. Il s’agit de l’équipe qu’il a vaincue le plus souvent en carrière.

Après avoir porté les couleurs des Patriots pendant 20 saisons, Brady a annoncé qu’il quittait les Patriots. Il devrait évoluer la prochaine saison avec les Buccaneers de Tampa Bay. Même si son embauche n’a pas encore été officiellement annoncée, le quart-arrière devrait toucher 30 millions $ pour un an pour évoluer avec l’équipe de la Floride.