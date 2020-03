Sidney Crosby ferait «un entraîneur formidable»

Sidney Crosby ferait un excellent entraîneur, s’il faut se fier à Mike Sullivan, qui le dirige actuellement avec les Penguins de Pittsburgh.

Sullivan, qui est aux rênes des Penguins depuis 2015, a été sans équivoque lors d’une entrevue avec le réseau Sportsnet, mercredi. Son capitaine a toutes les qualités nécessaires pour passer derrière le banc lorsqu’il accrochera ses patins.

«S’il souhaite devenir entraîneur, je crois qu’il sera excellent, parce qu’il est un si bon élève du sport, a dit Sullivan. Ce sera une décision personnelle, mais s’Il choisit cette voie, je crois qu’il sera formidable. Je peux le voir rester impliqué dans le sport parce qu’il a une grande passion.»

Rendre les choses faciles

Appelé à remplacer Mike Johnston en décembre 2015 à la barre des Penguins, Sullivan a rapidement fait sa marque, menant les siens à deux conquêtes consécutives de la coupe Stanley. S’il faut croire ses paroles, Crosby a toutefois eu un gros mot à dire dans ces conquêtes.

«Pour moi, il incarne l’athlète qui contrôle tout ce qui est en son pouvoir pour être à son meilleur. Et quand vous avez un gars comme ça dans votre équipe et qu'il est votre capitaine et le meilleur joueur de la ligue, ça rend certainement le travail de l'entraîneur beaucoup plus facile.»

«C'est tout un honneur, je dois dire. C'est un privilège de le diriger. Ça rend mon travail plus facile lorsque notre meilleur joueur, le meilleur joueur de sa génération, est le gars qui travaille le plus fort et celui étant le plus motivé sur la glace.»

Sullivan ne voit toutefois pas une reconversion à court terme de son capitaine. Âgé de 32 ans, Crosby pourrait prolonger sa carrière aussi longtemps qu’il le pourra.

«Cela ne me surprendrait pas du tout que Sidney [devienne entraîneur] lorsqu’il aura fini de jouer dans la Ligue nationale, mais je ne vois pas cela se produire de bientôt, parce qu'il aime beaucoup son sport.»