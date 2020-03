Pas de tennis avant juin

Tous les tournois professionnels de tennis de l'ATP, la WTA et l'ITF jusqu'au 7 juin ne seront pas tenus comme prévus.

L'annonce a été faite, mercredi.

C'est donc dire que les tournois ATP/WTA sur terre battue de Madrid et de Rome, notamment, n'auront pas lieu aux dates prévues, en mai. Chez les hommes, les escales de Munich, Estoril, Lyon et Genève ont été rayées de la liste, tandis que du côté féminin, celles de Rabat et de Strasbourg ont subi le même sort.

«Les défis qui nous sont présentés par la pandémie de coronavirus demandent une plus grande collaboration que jamais de la part de tous et chacun dans la communauté de tennis dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des partisans», est-il écrit dans un communiqué conjoint.

Ainsi, les tournois qui doivent s'amorcer le 8 juin sont toujours à l'horaire.

Le tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros avait déjà été reporté à la fin septembre.

«Ce n'est pas le moment d'agir de manière solitaire. Toutes les décisions prises en raison de l'impact du coronavirus demandent des consultations auprès des acteurs du tennis», est-il souligné dans ce même communiqué.

De plus, les classements des différentes organisations seront gelés pour cette période de temps.

Initialement, l'ATP avait décrété un arrêt de six semaines, jusqu'à la fin du mois d'avril.