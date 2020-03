Coupe Laver: une annonce qui en a surpris plus d'un

Ne cachant pas leur étonnement quant au déplacement des Internationaux de France, les organisateurs de la Coupe Laver n’ont pas l’intention de modifier la date de leur événement devant avoir lieu du 25 au 27 septembre au TD Garden de Boston.

Pourtant, les dirigeants de cette compétition risquent d’éprouver des ennuis à tenir celle-ci en raison de la décision récente de repousser Roland-Garros. Effectivement, cette étape du Grand Chelem de tennis doit désormais se dérouler du 20 septembre au 4 octobre. Initialement, l’élite mondiale avait rendez-vous à la Porte d’Auteuil le 24 mai, mais la pandémie de coronavirus a contraint les responsables à retarder le début du tournoi.

«Cette annonce a constitué une surprise pour nous et nos partenaires, soit Tennis Australia, l’USTA [la fédération américaine de tennis] et le circuit de l’ATP. Cela amène son lot de questionnements et nous sommes en train d’analyser la situation. Actuellement, nous souhaitons que nos partisans, nos commanditaires, nos diffuseurs, les membres du personnel, les bénévoles, les joueurs et la Ville de Boston sachent que nous avons l’intention d’organiser la Coupe Laver aux dates prévues», a indiqué la direction sur son compte Twitter.

Par ailleurs, les Internationaux des États-Unis, un autre tournoi du Grand Chelem, pourrait également être reporté. L’étape new-yorkaise est prévue du 24 août au 13 septembre.

«L’USTA continue à travailler sur l'organisation de l'US Open 2020 et elle n'introduit pour l'instant aucun changement à son programme. Nous vivons une période sans précédent et nous sommes en train d'étudier toutes les options qui s'offrent à nous, y compris la possibilité de reporter le tournoi», avaient mentionné à l’AFP les organisateurs quelques jours auparavant.

«Ainsi, l'USTA prendrait uniquement cette décision après avoir consulté les autres tournois du Grand Chelem, l'ATP, la WTA, la Fédération internationale et nos autres partenaires, y compris la Coupe Laver», avaient-ils ajouté.

Pendant les deux semaines du tournoi de Roland-Garros l’automne prochain, dix tournois au total doivent se dérouler, incluant la Coupe Laver.