Le Championnat de la PGA remis

La PGA a annulé mardi quatre tournois et plus de repousser à une date ultérieure la tenue du Championnat de la PGA, qui devait initialement se dérouler du 14 au 17 mai.

Pour expliquer cette décision, la PGA cite les plus récentes recommandations de l’organisme responsable de la santé publique des États-Unis, soit les Centers for Disease Control and Prevention.

Il s’agit ainsi du deuxième tournoi majeur de la PGA à être remis en raison de la pandémie de COVID-19 après le Tournoi des Maîtres. Le Championnat des joueurs a quant à lui été annulé après la première ronde, jeudi. L’Omnium américain est pour l’instant maintenu et devrait avoir lieu du 18 au 21 juin, mais la situation pourrait changer.

Dans son annonce de mardi, la PGA a indiqué que la Classique Heritage RBC, la Classique Zurich, le Championnat Wells Fargo et le tournoi AT&T Byron Nelson n’auront pas lieu cette année.

«Nous continuerons à travailler avec les tournois et les partenaires touchés par les changements d'horaire pour avoir un impact positif dans leurs communautés respectives et permettre à ces événements de revenir en force en 2021», a mentionné le circuit dans son communiqué.