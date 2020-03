La KHL n’y échappe finalement pas

La Ligue continentale de hockey (KHL) a annoncé mardi la suspension de ses activités jusqu’au 10 avril afin de suivre les recommandations du ministère du Sport de la Russie.

Conséquemment, les six équipes devant participer au deuxième tour des séries de la Coupe Gagarine devront patienter. La KHL pourrait autoriser celles-ci à jouer de nouveau si les «présentes contraintes sont levées ou allégées». Dans un tel cas, le format des éliminatoires et l’horaire seront revus.

«Nous faisons face à une situation sans précédent. La pandémie de coronavirus a fait interrompre quantité de tournois sportifs à travers le monde. La KHL priorisera toujours ses partisans et ses joueurs. Aujourd’hui, avec la Russian Premier League [soccer] et la VTB United League [basketball], nous avons pris une importante décision pour tous», a commenté le président du circuit, Alexei Morozov, sur le site de son organisation.

«Je vous parle non seulement en tant que président de la KHL, mais aussi comme ancien joueur. Je sais très bien à quoi ressemble l’atmosphère fantastique qui règne dans nos arénas grâce à vous, les amateurs. Mais maintenant, nous affrontons de nouvelles conditions. Je vous demande de bien accepter notre décision. En ces temps difficiles, les gens s’unissent : actuellement, votre soutien est plus important que jamais pour la ligue et ses équipes.»

Quelques jours auparavant, le Jokerit de Helsinki, en Finlande, et le Barys de Noursoultan, au Kazakhstan, avaient renoncé à continuer leur parcours en séries de la KHL afin de suivre les directives de leur gouvernement national respectif.