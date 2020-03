CH : une pause pour soigner les bobos

Pendant que le Canadien de Montréal connaissait une fin de saison ardue, plusieurs joueurs de l’équipe se sont retrouvés sur la galerie de presse en raison de blessures. Voici cinq joueurs du CH qui pourraient profiter de la suspension des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour soigner leurs petits ou gros bobos.

- Jonathan Drouin

Probablement l’athlète le plus éclopé cette saison chez le Tricolore, Jonathan Drouin avait manqué les six dernières parties en raison d’une blessure à une cheville. Plus tôt, l’ailier gauche avait raté près de trois mois d’activités en raison d’une fracture du poignet.

La pause devrait faire le plus grand bien, puisque le Québécois n’a pas obtenu le moindre point depuis son retour au jeu. Il n'a pas inscrit son nom à la feuille de pointage en huit parties et a terminé le mois de février avec un différentiel de -10.

- Tomas Tatar

Meilleur pointeur du Canadien en 2019-2020 grâce à 61 points en 68 matchs, Tomas Tatar a raté les trois dernières rencontres des siens. Selon les plus récentes informations, le Slovaque est blessé au haut du corps, mais la durée de son absence est indéterminée.

Si le Bleu-Blanc-Rouge désire finir en beauté, et en présumant qu'il y aura reprise des activités, il devra compter sur Tatar, qui connaît la meilleure campagne de sa carrière.

- Victor Mete

Le cas de Victor Mete risque de devenir de plus en plus intéressant, puisque le défenseur de 21 ans pourrait déjouer le verdict qui lui a été imposé le 26 février. Ayant subi une fracture du pied, la saison de l’arrière a été annoncée comme terminée.

Ce type de fracture requiert en général un temps de rémission de quatre à six semaines, ce qui signifie que Mete pourrait effectuer un retour, puisque le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a annoncé une pause d’au moins 45 jours.

- Charlie Lindgren

Dans la catégorie des joueurs aux petits bobos, on retrouve le gardien Charlie Lindgren. L’Américain a reçu un tir dans la région du cou lors de l’entraînement de mercredi dernier. Son état était incertain pour le match de jeudi face aux Sabres de Buffalo.

- Jesperi Kotkaniemi

Au moment de la suspension des activités, le Rocket de Laval était en meilleure position pour accéder aux séries éliminatoires que le Canadien. Jesperi Kotkaniemi, dont la saison était considérée terminée en raison d’une blessure à la rate, pourrait-il effectuer un retour après la pause?

La troupe de Joël Bouchard pourrait bien en profiter, elle qui tente d’accéder aux séries pour la première fois de son histoire. Le Finlandais comptait 13 points en autant de matchs depuis sa rétrogradation à la Ligue américaine de hockey.