Ces intouchables qui ont changé d’adresse

Avec le départ de Tom Brady vers les Buccaneers de Tampa Bay, une page très importante de l’histoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre s'est tournée. Dans la LNH, il y a aussi de ces joueurs que l’on croyait intouchables qui ont changé d’adresse.

La loyauté est de plus de plus rare dans le monde du sport. Tout le monde croyait il y a encore de cela quelques semaines que Brady allait terminer sa carrière dans l’uniforme des «Pats». Voir le plus grand quart-arrière de l’histoire évoluer dans une autre équipe semblait impossible, et pourtant...

Dans la Ligue nationale, il y a aussi de ces légendes dont la carrière a pris une tournure imprévue, parfois contre leur gré.

Marc-André Perreault et Patrick Lalime ont parlé des transactions les plus marquantes, ou du moins les plus inattendues, de l’histoire du hockey à l’émission Dave Morissette en direct.

Ce qui a de particulier avec ce genre de changement, c’est «qu’on se rappelle où on était».

Puis, comme l’a fait remarquer Marc-André Perreault, il est intéressant de voir comment ces événements ont eu un impact sur le futur des organisations impliquées, car échanger un joueur vedette ne vient pas sans conséquence.

Voyez les cinq transactions les plus surprenantes dans la vidéo ci-dessus.