Trophées de la LNH: les gagnants et les favoris

Si la saison régulière 2019-2020 de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne reprend pas et que les statistiques actuelles sont celles qui feront foi de tout pour identifier les récipiendaires des différents trophées, certains noms connus auront droit à de belles récompenses.

En tête de liste, celui de l’attaquant Alexander Ovechkin n’étonnera personne. Effectivement, il empochera le neuvième trophée Maurice-Richard - un troisième consécutif - de son illustre carrière si le calendrier se termine ainsi. Ses 48 buts en 68 parties lui permettraient de partager l’honneur avec David Pastrnak, des Bruins de Boston.

Le porte-couleurs des Capitals de Washington avait repris ses bonnes habitudes avant l’interruption des activités de la LNH, jeudi. Celui ayant traversé une disette de cinq rencontres sans but en février avait rebondi en vertu de huit filets en 10 sorties, incluant des doublés face au Wild du Minnesota et aux Rangers de New York, les 1er et 5 mars.

De son côté, Pastrnak a eu besoin de 70 matchs pour se rendre à 48 buts, lui qui a touché la cible une fois à ses quatre plus récents duels.

D’autres honneurs à Boston

Chez les Bruins, les gardiens Tuukka Rask et Jaroslav Halak ne seront pas en reste si aucune autre rencontre de saison régulière n’est jouée. Le duo a été le plus avare de la LNH jusqu’ici avec 174 buts accordés, trois de moins que les hommes masqués des Stars de Dallas.

Conséquemment, le trophée William-M.-Jennings se retrouverait au Massachusetts pour une première fois depuis 2008-2009, campagne durant laquelle Tim Thomas et Emmanuel Fernandez formaient un tandem.

Pour sa part, l’Allemand Leon Draisaitl est déjà pratiquement assuré du Art-Ross, remis au meilleur pointeur de la ligue. Avec 110 points, le joueur des Oilers d’Edmonton devance son coéquipier Connor McDavid (97) par une bonne marge.

La lutte s’annonce intéressante

Quant aux autres prix devant être remis lors du gala annuel de la LNH en juin, la lutte s’annonce intéressante. Accordé au joueur le plus utile à son équipe, le trophée Hart pourrait faire l’objet d’une bataille entre Draisaitl, McDavid et Pastrnak, ainsi que Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado) et Artemi Panarin (Rangers).

Chez les recrues, le Calder est convoité par les défenseurs Quinn Hughes et Cale Makar, respectivement des Canucks de Vancouver et de l’Avalanche. Du côté des gardiens, quelques-uns ont espoir de mettre la main sur le Vézina, mais Rask semble avoir une longueur d’avance. Ses Bruins occupent le sommet du classement général, tandis que le Finlandais affiche une moyenne de buts alloués de 2,12 et un taux d’efficacité de ,929.

La course au Norris, distinction offerte à l’arrière par excellence, est l’affaire de John Carlson (Capitals) et de Roman Josi (Predators de Nashville). Le premier domine les défenseurs avec 75 points et présente un différentiel de +12, alors que le second a amassé 65 points et sa fiche est de +22.

Enfin, chez les entraîneurs susceptibles de gagner le Jack-Adams, Alain Vigneault (Flyers de Philadelphie) a des chances réelles. Sa troupe occupe le deuxième rang de la section Métropolitaine avec 89 points.