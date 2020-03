LNH: les propriétaires solidaires

Le propriétaire des Blackhawks du Chicago, Rocky Wirtz, a indiqué que les 31 propriétaires des formations de la Ligue nationale de hockey (LNH) n'ont pas rouspété quand la décision de suspendre les activités du circuit Bettman a été prise.

«Tout le monde devait marcher au pas, a dit l'homme de 67 ans en entrevue avec la station de radio 670 The Score. Nous avons eu un appel téléphonique jeudi matin. Je savais que cela allait se produire, car la ligue nous a dit : "envoyez tous vos joueurs à la maison". La bonne chose dans tout ça, c'est que les propriétaires ont tous marché au pas. Nous avions 31 propriétaires sur la ligne et il n'y avait pas de discorde.»

Jeudi dernier, la LNH a annoncé la suspension de ses activités pour une période indéterminée, et ce, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus.

Pour l'instant, aucune date de reprise n'a été avancée, mais dimanche, l’organisme fédéral américain responsable de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a recommandé qu'aucun rassemblement de plus de 50 personnes ne soit tenu dans les huit prochaines semaines. Lundi, la LNH a annoncé que le retour sur la glace ne s’effectuera pas avant un minimum de 45 jours, période qui sera comprise dans le délai imposé par les CDC aux États-Unis.

Qu'à cela ne tienne, Wirtz est persuadé que la campagne 2019-2020 pourra être conclue et que la coupe Stanley sera gagnée.

«Je pense que ça va être vraiment excitant, a-t-il affirmé. Comme vous le savez, l'année dernière, les Blues [de St. Louis] ont remporté la coupe, donc tout peut arriver. Je pense que nous allons voir à nouveau que tout est possible. [...] Qui sait quel sera le format des séries éliminatoires? Je veux dire, qui le sait? Je pense que nous pourrions en voir beaucoup. C'est le temps pour une réflexion vraiment créative.»