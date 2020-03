Le midget AAA annule sa saison

MONTRÉAL - Réunis en conférence téléphonique extraordinaire lundi soir, les membres de l’exécutif de la Ligue de hockey midget AAA du Québec ont mis un terme définitif à la saison 2019-2020, annulant la suite des séries éliminatoires de la Coupe Jimmy-Ferrari ainsi que les activités de fin de saison tels le Gala des Champions et le Temple de la Renommée.

« Nous vivons à la grandeur planétaire une situation particulière et hors du commun. Nous n’avions d’autre choix que de prendre cette décision, et ce, par respect pour tous nos intervenants : joueurs, entraîneurs, bénévoles, partenaires et aussi nos fidèles amateurs », a déclaré le président de la Ligue midget AAA, Yanick Lévesque.

« Hockey Canada et Hockey Québec ayant déjà annulé les activités de fin de saison, telles la Coupe Telus et la Coupe Dodge, la décision quoique difficile et voir même historique ne nous laissait aucun choix », a ajouté M. Lévesque.