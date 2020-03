La MLB se plie aux exigences

Le baseball majeur s'est plié aux exigences de l'organisme fédéral américain responsable de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui recommande l’annulation ou le report de tous les événements de 50 personnes ou plus pour au moins huit semaines en raison de la propagation du coronavirus.

Le circuit Manfred a ainsi annoncé mardi après-midi que le début de la prochaine saison est repoussé d’au moins huit semaines.

Présentement, les camps d'entraînement sont suspendus. La saison régulière devait s'amorcer le 26 mars prochain.

Statement from Major League Baseball: pic.twitter.com/E5xPfMGOc0 — MLB (@MLB) March 16, 2020

Le recrutement suspendu

Par ailleurs, le baseball majeur a interdit temporairement à ses formations toutes les activités de recrutement, et ce, en raison de la pandémie de la COVID-19.

C'est ce qu'a révélé le site sportif The Athletic, lundi.

Cela signifie que les recruteurs oeuvrant pour les 30 équipes des grandes ligues ne peuvent pas assister à des matchs amateurs ou des séances d'entraînement. Aucune visite à domicile ou rencontre dans un lieu public, et même toute discussion à distance, n'est permise.

De plus, les formations ne peuvent tenir des essais, qu'ils soient privés ou publics.

Un don aux banques alimentaires

Le baseball majeur a aussi annoncé qu'il a fait, en partenariat avec l'Association des joueurs, un don de 1 million $ à deux banques alimentaires.

Les récipiendaires de ce don sont Feeding America et Meals on Wheels America. Les deux organismes se sépareront également le montant.