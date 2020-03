De l'espoir pour un dirigeant des Flames gravement malade

Une nouvelle thérapie génétique donne espoir à Chris Snow, qui est directeur général-adjoint des Flames de Calgary, dans sa lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée la maladie de Charcot ou de Lou Gehrig.

Âgé de 38 ans, Snow a reçu le diagnostic le 17 juin 2019. La nouvelle ne l’a pas surpris outre mesure, puisque son père, deux de ses oncles et un cousin sont décédés après avoir eux-mêmes lutté contre la maladie, a rappelé un reportage publié lundi sur le site LNH.com.

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie neurodégénérative des motoneurones. Progressivement. les muscles deviennent plus faibles, les mouvements deviennent plus difficiles et, éventuellement, impossibles. Dans le cas de Snow, les médecins lui ont donné entre 6 et 18 mois à vivre.

Peu après avoir reçu le terrible diagnostic, le dirigeant des Flames s’est joint à un essai clinique au Sunnybrook Health Sciences Centre, à Toronto, destiné à ceux qui, comme lui, sont affectés par une mutation du gène SOD1.

Ainsi, une fois par mois, il se rend au centre médical pour subir une ponction lombaire et se faire administrer une injection de Tofersen. Des médecins et chercheurs croient que ce médicament peut ralentir la progression de la maladie.

Deux chances sur trois

Pendant les six premiers mois de l’essai clinique, deux tiers des participants ont reçu le médicament, tandis que le tiers a reçu un placebo. Snow ignore à quel groupe de patients il appartient.

Il croit toutefois faire partie des chanceux, car son état est resté stable ces derniers mois. Bien qu’il ait perdu l’usage de sa main droite l’été dernier, le reste de son corps fonctionne bien.

«Pour ma main [droite], je ne m’attends pas à ce que ça s’améliore, a expliqué Snow à LNH.com. Mais je suis toujours inquiet à propos des parties de mon corps qui vont bien. L’autre main en particulier. Vivre avec une main, ce n’est pas difficile. Vivre sans les deux mains, ce l’est.»

Pour l’instant, il peut continuer à faire le travail de ses rêves, avec les Flames.

«J’aurais pu ne jamais travailler dans la LNH. À ce que j’en sais, personne n’est passé de journaliste à un poste de direction dans une équipe [de la LNH] comme je l’ai fait. Rien ne me prédisposait à faire ce travail, et j’en suis fier. Je ne suis pas supposé vaincre cette maladie. Et si je réussis, ce sera ma plus belle histoire.»