Coronavirus: «Je vais bien», assure Rugani

Le défenseur italien de la Juventus Daniele Rugani, premier footballeur d'élite à avoir été testé positif au nouveau coronavirus, a assuré lundi qu'il allait «bien» et a dit espérer que son cas ait servi «à sensibiliser tout le monde».

«Je vais bien, je tiens à tranquilliser tout le monde. Je n'ai jamais eu les symptômes graves dont on entend parler et je considère donc que je suis chanceux», a déclaré Rugani sur la chaîne de télévision de la Juventus.

«Ceci dit, ça a été un vrai choc, parce que j'ai été le premier dans notre milieu. J'espère que ça a servi à sensibiliser tout le monde, surtout ceux qui n'avaient pas compris la gravité de ce problème», a ajouté le défenseur international, qui est actuellement à l'isolement dans une chambre du J-Hotel, structure qui jouxte le centre d'entraînement de la Juventus à Turin.

«Il y a eu tout de suite une forte explosion médiatique. Beaucoup de gens m'ont écrit et je les remercie. Je vais dépasser ça, on va s'en sortir et j'espère qu'on en sortira tous encore plus fort» a ajouté le jeune défenseur central (25 ans).

La Juventus avait annoncé mercredi le test positif de Rugani, précisant que le joueur était «asymptomatique». Il a été le premier joueur de Serie A officiellement touché par la maladie.