Nouvelle convention collective dans la NFL

L’Association des joueurs de la NFL (NFLPA) a voté en faveur de la ratification d’une nouvelle convention collective avec la ligue, a-t-elle annoncé.

Dans un vote serré, les membres du syndicat ont approuvé la proposition mise de l’avant par le circuit Goodell : 1019 d’entre eux l’ont acceptée, tandis que 959 se sont prononcés contre l’entente. Ainsi, la paix syndicale est assurée pour les 10 prochaines années - soit jusqu’à la fin de la saison 2030 - au sein de la NFL.

Le nouveau contrat de travail prévoit entre autres que chaque formation disputera 17 et non plus 16 matchs par campagne, et ce, dès 2021. Davantage d’équipes participeront aux éliminatoires, à partir de 2020 : selon le réseau ESPN, sept clubs par association y accéderont et un seul obtiendra un laissez-passer pour le deuxième tour.

Les joueurs bénéficieront d’un meilleur partage des revenus et d’avantages supplémentaires, notamment une hausse du salaire minimum, d’après le site NFL.com. En ce qui concerne la rémunération basée sur la performance, une hausse de 12 % est prévue. La ligue estime que cette proportion signifie 100 millions $ de plus qui iront dans les poches des joueurs dès cette année.

De plus, deux places supplémentaires seront disponibles au sein des formations régulières, pour un total de 55. Cependant, le nombre d’entraînements en équipement pendant le camp préparatoire passera de 28 à 16.

«Nous sommes heureux que les joueurs aient voté pour la ratification du contrat de travail, qui offrira des avantages substantiels aux athlètes actifs et retraités, en plus d’augmenter le nombre d’emplois et d’assurer une progression continue quant à la sécurité des joueurs. Cela donnera à nos partisans encore plus de meilleur football», a déclaré le commissaire Roger Goodell dans un communiqué.

«Ce résultat est le fruit d’un long processus démocratique respectant notre constitution. Un observateur indépendant a reçu les votes à travers une plateforme sécurisée avant de les vérifier, comptabiliser et authentifier», a ajouté la NFLPA.

Les propriétaires avaient approuvé le contrat de travail le 20 février et la partie syndicale avait jusqu’à samedi pour voter à ce sujet. La nouvelle année du calendrier de la NFL s’entamera en principe mercredi. Ce jour-là, le marché des joueurs autonomes doit s’ouvrir à 16 h. Il sera permis de négocier avec les athlètes concernés dès lundi midi.

Une ombre au tableau

Cependant, la NFL risque de ne pas échapper aux nombreux bouleversements frappant le monde du sport en lien avec la pandémie du coronavirus. Ainsi, l’entraîneur-chef des Saints de La Nouvelle-Orléans et membre du comité de compétition de la NFL, Sean Payton, a indiqué au quotidien «New Orleans Times-Picayune» que les dates importantes au calendrier de la ligue pourraient être repoussées.

Selon lui, la NFL attendait les résultats du vote sur la convention collective avant de discuter du problème avec la NFLPA.

«Je pense que le début du marché des joueurs autonomes sera retardé», a-t-il prédit.