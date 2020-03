Pas d'entraînements en vue

Bien qu’aucun cas de la COVID-19 ne soit confirmé parmi les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), le circuit a indiqué à ses équipes qu’elles devaient attendre encore au moins une semaine avant de rouvrir leurs installations.

C’est ce qu’a révélé le réseau Sportsnet, dimanche. Les joueurs devront ainsi patienter avant de reprendre l’entraînement.

La LNH a annoncé jeudi dernier qu’elle cessait toutes ses activités temporairement afin de participer à l’effort collectif pour réduire la propagation de la pandémie de coronavirus.

Pour l’instant, aucune date pour la reprise de la saison n’a été annoncée.

Les patineurs ne peuvent d’ailleurs pas s’éloigner des villes où ils évoluent normalement. Puisqu’ils reçoivent toujours leur plein salaire, les joueurs doivent être dans les environs des installations de leur équipe respective. Si jamais ce n’est pas le cas, un athlète pourrait techniquement briser l’une des clauses de son contrat.

Le circuit Bettman avait émis, samedi, un mémo indiquant à ses joueurs américains évoluant pour des équipes canadiennes de revenir dans la ville de leur formation, car plusieurs d’entre eux avaient déjà quitté.

«Ceci nous permettra de planifier raisonnablement les prochaines étapes», a notamment dit le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, pour expliquer cette décision.

La LNH a également indiqué qu’elle aimerait que l’ensemble de ses joueurs se placent en quarantaine pour une période de 14 jours, et ce, le plus rapidement possible. Cela permettrait une reprise des activités plus rapide.