Les Flames font leur mea culpa et se ravisent

Les Flames de Calgary ont finalement décidé de venir en aide à leurs employés, dimanche.

La veille, la formation de l’Alberta avait indiqué qu’elle n’accorderait pas de compensation financière aux travailleurs à temps partiel du Scotiabank Saddledome, eux qui n’ont plus rien à faire en raison de la suspension des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH), et ce, en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous ne faisons pas tout de la bonne façon, mais nous pouvons vous assurer que nous continuons à travailler fort pour faire la bonne chose pour toute la famille de Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC)», a écrit le président-directeur général de CSEC, John Bean, dans un communiqué de son organisation.

«Nous avons obtenu un certain nombre d’informations supplémentaires, incluant des communications avec de nombreux employés à temps partiel, a-t-il poursuivi. [...] nous allons maintenant adopter un programme de soutien au revenu pour les employés admissibles.»

Avant cette annonce, plusieurs joueurs des Flames avaient sorti des dollars de leurs poches afin d’appuyer une campagne de sociofinancement visant à soutenir les employés.

D’après le quotidien «Calgary Sun», le vétéran Milan Lucic a été le premier à sortir son chéquier, lui qui a offert un don de 5000 $. Cette somme a été égalée ensuite par Sam Bennett, le capitaine Mark Giordano et son épouse, tout comme TJ Brodie et sa femme. De leur côté, Sean Monahan et Zac Rinaldo ont remis respectivement 4000 $ et 2000 $.

Conséquemment, les joueurs et leurs familles ont donné 31 000 $. Lucic et Rinaldo se sont également assurés de diffuser l’hyperlien de la campagne sur leur réseau social respectif.