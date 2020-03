Les Canadiens rassurent leurs employés

Le Canadien de Montréal est l'une des formations de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui ont instauré des mesures d’aide financière pour leurs employés aux événements.

C’est ce que l’équipe de la métropole québécoise a annoncé dimanche.

Environ 1200 personnes sont concernées et cela comprend celles affectées au Rocket de Laval, le club-école de la Ligue américaine du Tricolore.

Les employés qui ne sont pas admissibles à l’assurance-emploi recevront une compensation correspondant à 75 % du salaire qu’ils auraient reçu pour les matchs restants aux saisons régulières du Canadien et du Rocket, soit respectivement quatre et huit parties.

En ce qui concerne les individus admissibles à l’aide gouvernementale, le Bleu-Blanc-Rouge bonifiera leurs prestations de 40 %.

«Notre industrie traverse une période difficile et nos employés sont durement affectés par les récents événements. Le Club de hockey Canadien et l'organisation du Rocket tenaient à déployer les moyens nécessaires afin de contribuer à alléger l'impact de cette situation très particulière sur nos employés, que je tiens d'ailleurs à remercier sincèrement pour leur compréhension et collaboration», a dit le propriétaire, président et chef de la direction du Canadien, Geoff Molson, dans un communiqué de son organisation.

Le CH se joint donc à 23 autres formations du circuit Bettman qui ont décidé de mettre des mesures spéciales en place pour aider financièrement leurs employés.

Les Blue Jackets de Columbus, les Golden Knights de Vegas, les Sénateurs d’Ottawa, les Blues de St. Louis et le Wild du Minnesota n’ont toujours pas indiqué leurs intentions.

Finalement, les Jets de Winnipeg et les Flames de Calgary ont annoncé qu’ils ne proposeraient aucune forme d’aide.