La NCAA ne dévoilera pas le tableau du «March Madness»

Trois jours après avoir annulé le March Madness, prestigieux tournoi de basketball mettant en vedette le basketball universitaire aux États-Unis, la NCAA a indiqué qu’elle ne dévoilerait pas la composition des tableaux masculin et féminin, dimanche.

«Je ne pense pas qu’il est responsable ou juste de le faire dans une saison incomplète, en particulier pour un tournoi qui ne sera malheureusement pas disputé», a indiqué le vice-président de la NCAA au basketball, Dan Gavitt, dans un communiqué de son organisation.

Ce sont 213 matchs prévus avant le March Madness qui n’ont pas pu être joués, dont 132 chez les hommes et 81 chez les femmes.

«Un tableau basé sur l’hypothétique ne peut pas remplacer un processus complet de sélection, a également dit Gavitt. Il y aura toujours un astérisque à côté des championnats de basketball masculin et féminin 2020 de la NCAA, que les tableaux soient révélés ou non. Il n’y a pas de moyen authentique de produire les tableaux à ce stade et ce n’est pas juste pour les équipes qui seraient affectées positivement ou négativement».

Le tournoi 2020 du March Madness devait se tenir du 19 mars au 6 avril.