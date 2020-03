Des joueurs si près de l’exploit

La suspension des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH) tombe à un bien mauvais moment pour certains joueurs qui étaient sur le point de réaliser de rares exploits.

En voici quelques-uns dont l’élan a été freiné par le coronavirus.

- David Pastrnak

David Pastrnak aurait pu devenir le premier joueur des Bruins de Boston depuis Cam Neely en 1993-1994 à réussir une saison de 50 buts. Au moment de la suspension des activités dans la LNH, l’attaquant tchèque occupait le sommet des marqueurs dans la ligue à égalité avec Alexander Ovechkin grâce à ses 48 buts. Pastrnak comptait également 47 aides pour un total de 95 points.

- Alexander Ovechkin

Pour sa part, Ovechkin aurait pu devenir le troisième joueur dans l’histoire de la LNH à réussir neuf saisons de 50 buts après Mike Bossy et Wayne Gretzky. L’arrêt des activités le ralentit également dans sa progression vers les sommets des meilleurs marqueurs de l’histoire dans la LNH. Avec ses 706 buts, le capitaine des Capitals de Washington était à deux réussites de rejoindre Mike Gartner au septième rang.

- Auston Matthews

De son côté, Auston Matthews aurait certainement eu des chances battre le record de buts dans une même saison chez les Maple Leafs de Toronto. Avec ses 47 buts depuis le début de la campagne, il n’était qu’à sept réussites d’égaler la marque établie par Rick Vaive (54) en 1981-1982. Vaive, Gary Leeman et Dave Andreychuk sont d’ailleurs les seuls joueurs des Leafs à avoir réussi des saisons de 50 buts.

- Connor McDavid

La réputation de Connor McDavid n’est plus à faire, mais le joueur des Oilers d’Edmonton aurait pu ajouter à sa légende en réussissant une quatrième saison consécutive de 100 points et plus. C’est d’ailleurs un exploit que ni Ovechkin ni Sidney Crosby n'ont réussi à accomplir. Les dernières séquences du genre remontent à la saison 1992-1993. Brett Hull avait à l'époque réalisé sa quatrième saison consécutive de 100 points et Steve Yzerman, sa sixième.

- Nathan MacKinnon

Après des récoltes de 97 et de 99 points au cours des deux dernières saisons, Nathan MacKinnon tentait d’atteindre le plateau des 100 points pour la première fois de sa carrière. Le joueur de centre de l’Avalanche du Colorado est pour l’instant stoppé à 93 points. Il aurait pu devenir le troisième joueur de l’équipe à atteindre la centaine, et le premier depuis Joe Sakic en 2006-2007.

- Quinn Hughes et Cale Makar

Le duel entre les défenseurs Quinn Hughes et Cale Makar a déjà pris des dimensions historiques, mais l’un d’eux pourrait en ajouter une couche en devenant le premier arrière à dominer la colonne des pointeurs chez les joueurs recrues depuis les années 1980. Brian Leetch, en 1988-1989, avait accompli l’exploit grâce à ses 71 points. Hughes compte 53 points et Makar, 50. Leur principal poursuivant est Dominik Kubalik (46 points).