Coronavirus : Don Garber s’adresse aux partisans

Le commissaire de la Major League Soccer (MLS), Don Garber, a fait parvenir une missive aux partisans de son circuit, dimanche, au moment où les activités de celui-ci sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous travaillons étroitement avec l’Agence de la santé publique du Canada, les Centers for Disease Control and Prevention [des États-Unis] et les autorités locales de santé publique sur les prochaines étapes appropriées et la planification de la reprise de la saison 2020», a écrit le commissaire.

Garber a également indiqué qu’il évalue présentement la possibilité de prévoir de nouvelles dates pour les matchs qui ne seront pas disputés pendant la pandémie. Les billets déjà achetés pour ces parties seront d’ailleurs honorés à la nouvelle date.

«Dans cette situation qui évolue rapidement, nous prendrons toutes les précautions nécessaires et je vous demande de faire de même, a exprimé le grand patron de la MLS. Ce moment de notre histoire transcende le sport.

«C’est le moment pour nous tous de nous rassembler et de prendre soin les uns des autres.»