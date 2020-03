NBA : Rudy Gobert rachète ses erreurs

Le joueur du Jazz de l’Utah Rudy Gobert, premier athlète à avoir été testé positif au coronavirus en Amérique du Nord, a annoncé qu'il remettra plus de 500 000 $ en don pour aider la communauté, samedi.

Selon le site de l’équipe de la NBA, le joueur français remettra un chèque de 200 000 $ pour venir en aide aux employés à temps partiel du Vivint Smart Home Arena, l’amphithéâtre du Jazz, qui ne travailleront pas pendant la suspension des activités de la ligue.

Un montant de 100 000 $ ira aux familles de l’État de l’Utah et d’Oklahoma City affectées par la pandémie de la COVID-19. De plus, Gobert enverra 100 000 euros en France.

«Je sais que les gens ont été touchés de toutes sortes de façon [par le virus]. Ces dons ne sont qu’un petit geste pour montrer que je les apprécie et les supporte, a mentionné Gobert sur le site officiel du Jazz. C’est le premier pas que je tente dans le but de faire un impact positif, tout en continuant à me renseigner sur la COVID-19 et en éduquant les autres.»

Jeudi, le joueur de 27 ans a présenté ses excuses pour ses actions irresponsables, lui qui a plaisanté en conférence de presse en touchant tous les micros des journalistes et pris le tout avec un grain de sel dans le vestiaire par la suite. Gobert ne savait alors pas qu’il était lui-même atteint par le virus.

Donovan Mitchell se sent bien

Coéquipier de Gobert chez le Jazz et lui aussi infecté par le coronavirus, Donovan Mitchell a donné des nouvelles de son état de santé aux partisans de la NBA.

«Je me sens correct et tout va bien. Je prends les précautions nécessaires comme l’ont spécifié les autorités sanitaires. Je reste donc en isolation. Je joue à des jeux vidéo toute la journée», a indiqué l’athlète de 23 ans dans un court vidéo publié sur le compte Twitter de la NBA, samedi.

«J’ai hâte de revenir pour jouer devant les meilleurs partisans du monde. Ça me manque beaucoup, mais je vous revois bientôt.»

Vendredi, «Sports Illustrated» rapportait que Mitchell aurait montré beaucoup de frustration par rapport à la conduite de Gobert, son co-chambreur et ami.

Sur son compte Instagram, Mitchell a déclaré «que les gens devaient continuer à s’éduquer et réaliser qu’ils devaient agir de façon responsable pour leur santé et celle de ceux qui les entourent.»