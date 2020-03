Mission accomplie à Philadelphie

Michel Therrien posait ses valises quand il a rappelé le représentant du Journal de Montréal. Les Flyers rentraient à Philadelphie après un court voyage à Tampa où il n’y a jamais eu de match contre le Lightning.

Avec la suspension des activités dans la LNH jeudi vers 13h30, les Flyers espéraient revenir en Pennsylvanie en fin de soirée jeudi, mais l’avion nolisé de l’équipe n’était pas prêt. Ils ont décollé tôt vendredi matin.

«C’était une journée longue celle de jeudi, a reconnu Therrien en entrevue téléphonique. Vraiment longue. Nous restions en attente de la décision de la LNH. Quand nous avons reçu le mémo, nous avons réalisé ce qui se déroulait. Nous restions près de l’hôtel. Les joueurs ont soupé ensemble. Les entraîneurs et le DG (Chuck Fletcher), nous avons mangé ensemble.»

«Nous avons commencé à regarder des scénarios probables. Nous avons parlé d’un possible premier tour contre Pittsburgh. Nous sommes dans cet état d’esprit.»

Au moins un mois sans hockey?

Si les Flyers ont déjà les yeux sur les Penguins, advenant une reprise uniquement des activités pour le premier tour des séries, Therrien reconnaît qu’il s’agit d’une simple spéculation.

«Honnêtement, on est dans l’inconnu, a-t-il répliqué. On ne sait pas ce qui arrivera, on n’a pas plus de détails que vous pouvez en avoir. Il n’y a pas grand monde qui peut prédire ce qui surviendra.»

«J’ai un sentiment bien personnel, a-t-il continué. La NBA a choisi de suspendre ses activités pour un mois, alors j’imagine que la LNH fera la même chose. Je crois réellement que nous suivrons la NBA. Je crois toujours qu’il y aura des séries, mais je ne sais pas quand nous débuterons les séries. Je ne connais pas plus le format. Ta prédiction est probablement aussi bonne que la mienne.»

Therrien restera actif

Therrien restera actif sur le plan hockey malgré la pause. L’adjoint d’Alain Vigneault n’aura pas son sifflet et ses patins dans ses pieds, mais il entend rapidement établir un plan de match.

«Je vais aller faire un tour au bureau demain à Voorhees (centre d’entraînement des Flyers, situé au New Jersey, mais à quelques kilomètres seulement de Philadelphie). Aujourd’hui, je prends un peu de temps pour rentrer de voyage. Je veux voir ce qui se passe. J’imagine qu’on aura plus de détails dans les prochains jours sur la suite des choses. Les joueurs sont dans le même bateau. Nous sommes tous en attente.»

Dans le bureau des Flyers à Voorhees, Therrien échangera des idées avec Alain Vigneault, Mike Yeo et Ian Laperrière. Mais plus le temps passera, plus il s’impatientera à l’idée de recommencer à diriger des matchs.

À son deuxième séjour derrière le banc du Canadien à Montréal, Therrien avait patienté plusieurs mois avant de reprendre ses activités normales en raison du lock-out. Embauché au mois de juin 2012, il avait attendu jusqu’au 19 janvier 2013 avant de participer à un premier match avec le CH. Au tournoi de golf de l’équipe cette année-là, Therrien avait fait rire les journalistes en disant qu’il se sentait comme un lion dans une cage.

«Je ressemblerais encore à un lion en cage si nous devons attendre longtemps avant de jouer, a-t-il lancé. Jeudi soir en soupant, nous avons partagé nos expériences personnelles du lock-out en 2012. Je me préparais à diriger le Canadien, Mike Yeo était l’entraîneur du Wild au Minnesota et Alain était avec les Canucks à Vancouver. Nous avions tous connu de bons départs. Nous parlions des références que nous avions été cherchées pour bien préparer nos équipes.»

Au retour du lock-out, Therrien et le Canadien avaient connu un très bon départ avec un dossier de 13-4-3 après 20 matchs. Vigneault et les Canucks avaient aussi appuyé sur l’accélérateur avec une fiche de 11-5-4 après 20 rencontres, alors que Yeo et le Wild se retrouvaient à 10-8-2.

Les Flyers en feu

Au moment de l’interruption des activités dans la LNH, les Flyers occupaient le 4e rang au classement général et le 2e rang dans la division métropolitaine avec 89 points (41-21-7).

Avant de perdre leur dernier match 2 à 0 contre les Bruins de Boston, les Flyers avaient signé neuf victoires d’affilée. Pour les Flyers, cette pause survient à un mauvais moment. Mais Therrien est le premier à rappeler que la lutte pour contrer le COVID-19 passe bien avant une saison de hockey.

«Nous comprenons l’enjeu, ça dépasse les cadres du sport, a-t-il expliqué. C’est vrai que nous étions sur un très bon élan. Nous connaissons une bonne deuxième moitié de saison, nous figurons parmi les meilleures équipes. Nous avions comme mission en début de saison de changer la culture de l’équipe à Philadelphie. Et nous l’avons fait.

«À partir du mois de novembre, les gars ont réellement embarqué dans le plan d’Alain et des autres coachs. Nous voyions les résultats. Je ne suis pas inquiet puisque je me dis que la confiance reviendra après la pause. Nous avons cette confiance cette année.»