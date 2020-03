KHL: une équipe se retire des séries éliminatoires

Les Jokerit de Helsinki, qui ont atteint le deuxième tour des séries éliminatoires de la Ligue continentale de hockey, a décidé de se retirer de la course à la coupe Gagarine, samedi.

La formation finlandaise devait se mesurer au SKA de Saint-Pétersbourg, à compter du 17 mars, mais a plutôt pris la décision de mettre un terme à saison.

«Ce sont des temps exceptionnels qui appellent à des mesures exceptionnelles, a souligné le président du conseil d’administration de l’équipe, Jari Kurri. Le bien-être et la santé des gens et de la société sont primordiaux. Les Jokerit veulent assumer leur responsabilité en la matière. Nous avons tenu des discussions approfondies avec les médecins de l’équipe et les joueurs et nous en sommes venus à cette conclusion. C’est une décision très difficile (à prendre), mais (qui est) nécessaire.»

Lors du premier tour des séries éliminatoires, la formation d’Helsinki avait vaincu en six rencontres le Lokomotiv de Yaroslavl.

Les Jokerit avaient terminé au troisième rang du classement général de l’Association de l’Ouest, derrière le CSKA de Moscou et le SKA.

Les trois autres séries de deuxième tour doivent opposer le CSKA au Torpedo de Nizhny Novgorod, les Ak Bars de Kazan au Salavat Yulaev d'Oufa ainsi que le Barys de Nur-Sultan au Sibir de Novosibirsk.

Selon le média russe Sport-Express, la KHL évalue toujours la possibilité de suspendre ses activités.