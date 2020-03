Coupe du monde de Québec: les skieurs y ont cru jusqu’à la toute fin

Une épreuve de la Coupe du monde de ski de fond devait être présentée à Québec ce week-end, mais les organisateurs ont finalement choisi d’annuler l’événement en raison de la pandémie du coronavirus.

Les concurrents y ont cru jusqu’à la toute fin, mais ils ont dû se résigner. C’est avec déception qu’ils ont appris la nouvelle vendredi. Ils comprennent cependant la décision.

«On a pensé qu’on allait y échapper. Plus la Coupe du monde approchait, plus on pensait qu’elle allait avoir lieu puisque c’est un événement extérieur», a indiqué la Québécoise Cendrine Browne en entrevue à LCN, samedi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«C’était l’un des derniers événements sportifs d’envergure à avoir encore lieu. On espérait, mais on se doutait que ça allait arriver», a-t-elle ajouté, précisant que «c’était la bonne décision» à prendre.

Sur le plan personnel, celle qui fréquente le Centre national d’entraînement Pierre Harvey à Québec est triste de ne pas pouvoir skier devant sa famille et ses amis. Cette annulation a aussi sonné la fin de la saison.

«C’est très décevant de ne pas pouvoir courir à la maison, a avoué Browne. On ne pensait pas que la saison allait se finir aussi abruptement. Il restait encore un mois de compétitions, mais elles ont toutes été annulées.»