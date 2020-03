Saison suspendue dans la LNH : les gagnants et les perdants

Alors que la pandémie du coronavirus a forcé la suspension des activités dans la LNH, certaines équipes pourraient tirer profit de leur position au classement même si elles sont écartées du portrait des séries.

Qui seront les plus avantagés par le congé forcé? Nos experts ont fait un tour de table à l’émission «Dave Morissette en direct», vendredi.

À voir dans la vidéo, ci-dessus.

Stéphane Auger : les Sénateurs d’Ottawa

L’ancien arbitre de la LNH Stéphane Auger croit que les Sénateurs, 30es dans la ligue, frapperont un grand coup au prochain encan, grâce à la loterie du repêchage.

«Grâce au classement actuel, ils sortiront deuxièmes et troisièmes dans le boulier, s’est-il mouillé. Ils commencent à avoir d’excellentes chances de repêcher Alexis Lafrenière. C’est un des meilleurs repêchages des dernières années.»

Les Sénateurs possèdent le premier choix des Sharks de San Jose en vue de l’encan. La formation californienne n’a qu’un point de plus que les «Sens» au classement général.

Marc-André Perreault : les Predators de Nashville

Journaliste attitré à la couverture des Canadiens de Montréal, Marc-André Perreault souligne que la formation du Tennessee est passée du 13e au huitième rang, la dernière place qui donne accès aux éliminatoires dans l’Ouest.

«Ils ont 13 victoires depuis le 28 janvier. Présentement, ils sont la dernière position des équipes repêchées. Je pense qu’ils peuvent faire des dommages, comme les Flyers de Philadelphie.»

Éric Fichaud : les Blue Jackets de Columbus

Décimée par les blessures, les Blue Jackets sont parvenus à demeurer dans la course malgré avoir eu neuf éclopés, un exploit qui décoiffe, insiste l’ex-gardien Éric Fichaud.

«Ils ont eu tellement de blessures. Ils sont de loin l’équipe qui a perdu le plus de joueurs. On a vanté le travail de l’entraîneur John Tortorella. Avec raison. Ils se sont ajustés et ont été en mesure de convaincre une gang de gars de jouer qui ne pensait pas être des séries à jouer en équipe. Ils ont réussi à surprendre plusieurs formations.

«Cette pause sera bénéfique pour cette formation. Au retour, l’équipe sera reposée et certains reviendront de leurs blessures.»

Dave Morissette : Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal ont beau avoir perdu six de leurs 10 derniers matchs, ils peuvent justement profiter d’un congé forcé pour se reposer et éviter de répondre aux mêmes questions des journalistes.

«C’est l’équipe qui gagne le plus pour moi étant donné la tension médiatique qu’il y avait, croit l’animateur. C’est une saison terminée pour eux. Je ne crois pas qu’il y avait un joueur des Canadiens qui pleurait, jeudi.»

«Tu sentais dans le vestiaire que ça commençait à être lourd depuis quelques semaines, a ajouté Marc-André Perreault. Lundi, Claude Julien a déclaré qu’il était en mode évaluation. On a compris que c’était terminé. Ça devenait un chemin de croix pour le reste de la saison.»