P.K. Subban sagement à la maison

Suivant les directives de la Ligue nationale de hockey de demeurer dans la ville où évolue son équipe, le célèbre joueur des Devils du New Jersey P.K. Subban n’allait quand même pas passer la journée de vendredi sans utiliser les réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, on le voit en compagnie de son amoureuse Lindsey Vonn, ancienne skieuse américaine, qui conclut un entraînement à domicile. Subban en a surtout profité pour offrir ses états d’âme sur la présente pandémie de coronavirus qui affecte durement le monde du sport professionnel.

«Les dernières journées ont été particulièrement folles, a-t-il indiqué. Plusieurs me demandent comment je me sens à propos de la présente situation, concernant le fait de ne pas être en mesure de compétitionner, de ne pas pouvoir faire ce que j’aime. La réalité est qu’il y a évidemment des choses plus importantes qui se passent et ça concerne la santé de la population. Il y a beaucoup de choses à considérer. Tout ce que je souhaite présentement, c’est que tout le monde demeure en santé et il faut faire tout ce qu’on peut en ce sens.»

Autre athlète active sur les réseaux sociaux, la joueuse de tennis québécoise Eugenie Bouchard a pour sa part partagé sur Twitter une vidéo d’une énorme file de clients dans une épicerie de Toronto avec le commentaire «omg», abréviation utilisée pour «Oh my god!». Constatant une certaine folie dans la population, elle semble faire partie de celles qui trouvent que certaines personnes exagèrent avec leurs récents achats.

Le boxeur québécois Steven Butler se remet pour sa part de l’annulation tardive du combat qui devait l’opposer, jeudi soir au Casino de Montréal, au Mexicain Marcos Reyes. Après avoir éprouvé une certaine frustration, il a retrouvé un état d’esprit plus positif. «Je garde la forme et j’attends la prochaine date avec impatience», a-t-il témoigné sur son compte Instagram. Dans la journée de jeudi, Butler avait plutôt mentionné, en pensant à ceux qui avaient acheté des billets : «c’est très frustrant et triste».

Dans la NBA, le joueur-étoile des Bucks de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a profité du congé forcé pour signer un chèque. Il a ainsi publié, sur Twitter, que sa famille et lui avaient fait un don de 100 000$ aux employés du Fiserv Forum, domicile des Bucks. Antetokounmpo a expliqué vouloir aider les gens qui rendent sa vie plus facile, tout comme celle de sa famille et de ses coéquipiers.