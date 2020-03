LNH: les directives aux joueurs pendant la crise

Le commissaire adjoint de la Ligue nationale de hockey Bill Daly a fourni aux joueurs les directives à suivre en cette période de crise du coronavirus.

Dans un communiqué diffusé vendredi, Daly a demandé aux joueurs de rester dans la ville où évoluent leurs clubs.

«Évidemment, quand un joueur est séparé de sa famille parce qu’elle réside dans une autre ville, on devrait lui permettre d’aller la rejoindre à ce moment-ci, a-t-il indiqué. Nous envisageons un temps où la directive ne sera plus de rester à la maison et où nous pourrons rouvrir les installations des clubs aux joueurs pour qu’ils puissent s’entraîner et patiner, sur une base volontaire, en petits groupes.

«Mais présentement, je ne suis pas en mesure de dire quand ça va se produire, a précisé Daly. Nous verrons comment ça va évoluer dans la prochaine semaine.»

Daly a également ajouté qu’aucun test de dépistage du coronavirus ne sera imposé aux joueurs.

«Si un joueur présente des symptômes ou tombe malade, il sera évalué.»

Le commissaire adjoint a également recommandé aux joueurs de ne pas patiner lors de séances informelles.

«Lorsqu’on passera à la prochaine phase et que les joueurs pourront s’entraîner en vue d’un retour au jeu, nous prendrons des mesures de protection appropriées.»