L'hécatombe se poursuit dans le monde du sport

Après la journée noire de jeudi, où la Ligue nationale de hockey, la Major League Soccer, le baseball majeur et la Formule 1 ont notamment suspendu leurs activités en raison de la pandémie de coronavirus, l’hécatombe s’est poursuivie, vendredi.

Parmi les rares événements qui étaient jusque-là maintenus au Québec, la Coupe du monde de ski de fond, qui devait avoir lieu sur les plaines d’Abraham de vendredi à dimanche, a été annulée en matinée.

Le sport universitaire a ensuite pris la décision de suspendre les championnats canadiens de volleyball et de hockey, touchant ainsi directement de nombreux athlètes québécois.

De son côté, Canada Soccer a suspendu toutes les activités qu’elle sanctionne jusqu’à nouvel ordre.

Sur la scène internationale, le prochain marathon de Boston a été reporté du 20 avril au 14 septembre.

La Premier League, célèbre circuit de soccer en Angleterre, se retrouve à son tour en congé forcé jusqu’au 4 avril, minimalement. Cette décision a été prise alors que l’entraîneur-chef d’Arsenal Mikel Arteta a été diagnostiqué avec la maladie COVID-19 tout comme le jeune joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi.

Jusqu’ici, les autres cas d’athlètes professionnels ayant le coronavirus sont les joueurs de basketball Rudy Gobert et Donovan Mitchell, tous deux membres du Jazz de l’Utah dans la NBA, de même que les joueurs de soccer italiens Daniele Rugani et Manolo Gabbiadini.

Après l’annulation du Grand Prix d’Australie la veille, les bonzes de la Formule 1 ont confirmé le report des courses prévues au Bahrein et au Vietnam. Le Grand Prix de Chine, qui devait avoir lieu à la mi-avril, avait déjà été reporté.

Toujours en course automobile, les séries NASCAR et IndyCar ont modifié leurs calendriers. En NASCAR, les épreuves prévues à Atlanta et Miami ces deux prochaines semaines ont été annulées. En IndyCar, la saison a été suspendue jusqu’à la fin du mois d’avril.

Dans le monde du golf, le Tournoi des Maîtres n’aura pas lieu du 9 au 12 avril sur le parcours d’Augusta. Déjà, la PGA avait annoncé l’annulation de tous ses événements précédents, dont le Championnat des joueurs qui devait avoir lieu ces jours-ci en Floride.