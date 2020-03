La Coupe du monde FIS de ski de fond 2020 de Québec est annulée

La Corporation Événements Hiver de Québec et Gestev ont décidé d’annuler la tenue de la Coupe du monde FIS de ski de fond prévue du 13 au 15 mars à Québec.

Huit équipes sur quinze, dont celle du Canada, avaient choisi de ne pas participer à l’événement.

«Tout nous portait à croire que nous aurions des courses sur les plaines ce weekend, mais la situation, ainsi que le désistement des équipes, ont évolué rapidement au cours des dernières heures», a expliqué Marianne Pelchat, productrice déléguée de l’événement, dans un communiqué.

«Nous étions prêts à accueillir athlètes, partenaires et grand public dans les meilleures conditions et nous avions mis en place des mesures fiables pour assurer leur santé et sécurité», a ajouté Mme Pelchat.

Le tout survient dans la foulée de l’annulation des coupes du monde de ski de fond de Minneapolis et de Canmore, pour la même raison.

Par ailleurs, Nordiq Canada a annoncé jeudi qu’elle renonçait à la tenue des Championnats canadiens de ski de fond, prévus du 25 mars au 2 avril, à Vernon, en Colombie-Britannique.