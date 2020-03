Ian Cole préfère en rire

Le défenseur de l’Avalanche du Colorado Ian Cole a décidé de réagir avec humour à la suspension des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la pandémie de coronavirus.

«Bien que nous soyons définitivement déçus que la saison soit (espérons très temporairement) interrompue, nous, les joueurs, comprenons que la sécurité des équipes et des partisans est primordiale. Sur une note plus positive : ma barbe des séries sera encore plus grande», a écrit l’arrière de 31 ans sur son compte Twitter.

La LNH, comme l’ensemble des ligues sportives majeures en Amérique du Nord, a mis en pause ses activités. Le circuit Bettman espère toutefois qu’il pourra conclure sa saison régulière 2019-2020 et que des séries éliminatoires soient éventuellement disputées.

Avant tout ce branle-bas de combat, l’Avalanche occupait le deuxième échelon dans la section Centrale.