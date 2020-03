Coronavirus: le Championnat d'Angleterre suspendu jusqu'au 3 avril

La Fédération anglaise de football (FA) et la Ligue de football (EFL) ont annoncé vendredi que les matches de Premier League étaient suspendus jusqu'au 3 avril inclus, ainsi que les matches internationaux de l'équipe d'Angleterre.

Cette mesure concerne les deux matches de l'équipe d'Angleterre prévus le 27 mars contre l'Italie et le 31 mars contre le Danemark. Elle s'applique également à tous les autres matches professionels masculins et féminins.

Des matchs reportés en Ligue des champions de l'UEFA

L'UEFA a franchi un pas supplémentaire vers la mise en sommeil de ses compétitions en annonçant vendredi le report de tous les matches de Ligue des champions et de Ligue Europa programmés la semaine prochaine en raison de la propagation du coronavirus.

«En lien avec les décisions prises par divers gouvernements, tous les matches de compétitions de clubs de l'UEFA programmés la semaine prochaine sont reportés», a annoncé l'instance européenne dans un communiqué, ce qui inclut les huitièmes de finale retour de C1 et de C3 prévus de mardi à jeudi. Les matches Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, initialement programmés mardi, avaient d'ores et déjà été reportés pour cause de mise en quarantaine des joueurs turinois et madrilènes.

La Bundesliga envisage une interruption au moins jusqu'à début avril

La Ligue allemande de football (DFL) a annoncé qu'elle proposerait lundi une interruption totale des championnats de première et deuxième divisions jusqu'au 2 avril au moins, en raison du coronavirus.

«Le présidium de la DFL proposera lundi à l'assemblée générale d'interrompre les matches des deux ligues à partir de mardi et jusqu'au 2 avril inclus, c'est-à-dire à la fin de la fenêtre internationale», indique un communiqué publié vendredi matin.

Concernant les matches de la 26e journée, programmés à huis clos de vendredi à lundi, ils sont maintenus par la DFL sous réserve d'un avis favorable des autorités sanitaires. «La DFL et les clubs sont en contact permanent avec le ministère fédéral de la santé et les autorités locales (...) la règle est que les consignes de ces autorités devront être appliquées», précise le communiqué.

«L'objectif est toujours d'arriver à finir la saison avant l'été, pour des raisons sportives, mais aussi parce qu'un arrêt définitif de la saison mettrait en péril la survie de certains clubs», ajoute la Ligue allemande.

Une prolongation de la saison en juin impliquerait un report ou une annulation de l'Euro-2020, qui doit officiellement débuter le 12 juin. Le sort de l'Euro dépend d'une décision de l'UEFA, qui pourrait être prise mardi en accord avec les ligues et fédérations européennes.

Le foot français se met en sommeil

Pelouses désertes: le football français, rattrapé par la pandémie de coronavirus, a rejoint vendredi ses voisins italiens et espagnols en se mettant en veille totale jusqu'à nouvel ordre, et craint désormais de voir apparaître de premiers cas de virus dans ses rangs.

Réunie vendredi en Conseil d'administration exceptionnel, la Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé la suspension immédiate de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (1re et 2e divisions) «jusqu'à nouvel ordre», selon des sources proches des instances. Le huis clos total, jusque-là mis en place jusqu'au 15 avril, n'a plus semblé suffisant aux présidents de clubs face aux inquiétudes grandissantes des entraîneurs et des joueurs.

«Continuer à jouer n'a pas de sens, les demi-mesures non plus. Les joueurs sont en contact direct les uns avec les autres, ils ne veulent plus jouer, et les entraîneurs le sentent. Tout le monde y serait allé en marche arrière», argumente Raymond Domenech, président de l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs.