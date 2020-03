Vers un format exceptionnel pour les séries?

Même si la saison de la Ligue nationale de hockey a été suspendue jeudi, plusieurs questions demeurent, notamment en ce qui concerne le format des séries éliminatoires, lors de la potentielle reprise des activités.

De passage à l’émission JiC jeudi soir, l’attaquant des Canucks de Vancouver Antoine Roussel priorise un système de points par match, qui favoriserait bien sûr la situation de son équipe. Étant donné que toutes les formations n’ont pas joué le même nombre de parties, il serait injuste de prendre en considération le classement actuel. Les Canucks sont présentement la meilleure équipe exclue des séries dans l’association Ouest, avec 78 points en 69 matchs. Ils sont à seulement un point des Flames de Calgary, qui eux, ont joué 80 matchs.

«On rentrerait à la place des Flames, puis ça créerait un effet domino, parce qu’on finirait au troisième rang de la division Pacifique et ce serait le meilleur scénario pour nous, car on resterait dans la même division et on n’aurait pas à affronter les Golden Knights de Vegas ou les Blues de St-Louis» explique le joueur des Canucks, dans l'éventualité où la ligue changeait le format des séries.

Il est clair que pour Roussel, faire un trait sur l’actuelle saison serait un grand deuil à faire : «Je trouve ça dommage qu’on aille travaillé aussi fort pour faire les séries, parce qu’en ce moment on ferait les séries et ce serait dommage que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il n’y ait pas de séries et pas de champions de la Coupe Stanley.»

Malgré tout, il continuera à s’entraîner pour rester en forme, parce que l’objectif ultime demeure toujours de remporter la Coupe Stanley et si la saison devait reprendre, il voudra être prêt, a-t-il confié à JiC.

Voyez l'entrevue avec Antoine Roussel dans la vidéo ci-dessus.