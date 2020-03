Le Grand Prix d'Australie écope

Après avoir annoncé que le public ne sera pas admis au Grand Prix d'Australie de Formule 1, l’État de Victoria a annoncé l'annulantion de la course, vendredi.

«En raison d'impératifs de santé publique, il n'y aura pas de spectateurs au Grand Prix ce weekend, qu'il y ait une course ou non», ad'abord annoncé le premier ministre Daniel Andrews alors que les discussions entre écuries et organisateurs se poursuivent pour savoir si la course se tiendra ou non.

La course d'Australie est la première au calendrier de la F1.

L'écurie McLaren a retiré sa participation, puisqu'un de ses membres aurait contracté le coronavirus.