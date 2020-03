Coup dur pour le hockey mineur...

Hockey Québec cessera toutes ses activités de hockey mineur à compter de minuit, vendredi, a annoncé l'organisme, jeudi soir.

Il s'agit d'un coup dur pour les hockeyeurs et les bénévoles impliqués, puisque c'est le début des séries éliminatoires dans plusieurs ligues aux quatre coins de la province.

Afin de réduire la propagation de la COVID-19 «en cette période de l’année très achalandée dans les arénas du Québec», Hockey Québec a misé sur la prudence, puisqu'il ne peut assurer que la limite des 250 personnes sera respectée dans toutes ses infracstructures.

«Lorsqu’il est question de santé et sécurité, nous ne pouvons prendre aucune chance», a affirmé par la voie d'un communiqué le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard. Cette décision s’applique à toutes les ligues provinciales, régionales et scolaires et implique toute activité de hockey mineur organisée et fédérée.»

Ainsi, les championnats provinciaux, interrégionaux et régionaux, de même que les matchs, tournois et toutes activités organisées fédérées (gala par exemple) de la présente saison (2019-2020) sont annulés.

La Fédération demande à la population et ses membres de se conformer aux restrictions et mesures d’hygiène formulées par le gouvernement.

Championnats provinciaux reportés en 2021

Hockey Québec a du même coup annoncé que les championnats provinciaux, initialement prévus dans les cinq régions (Estrie – Féminin; Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et Saguenay-Lac-St-Jean – Masculin), seront disputés l’an prochain dans ces mêmes régions; décalant les lieux des éditions à venir d’une saison.