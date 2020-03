Coronavirus: la Coupe du monde de ski de fond de Québec résiste... pour l'instant

Dans la foulée de l’annulation des coupes du monde de ski de fond de Minneapolis et de Canmore en raison des craintes liées au coronavirus, l’événement de Québec est toujours prévu pour samedi et dimanche, mais les mauvaises nouvelles continuent de s’accumuler.

En début de journée, la FIS annonçait que la compétition prévue à Minneapolis le 17 mars était annulée. Même constat pour la Coupe du monde de Canmore, en Alberta, qui devait clôturer la saison, du 20 au 22 mars.

«Les équipes sont présentement à Québec, avec la programmation qui se tiendra comme prévu. À la lumière des annulations à Minneapolis et Canmore, les compétitions de Québec seront les finales du circuit pour la saison 2019-20», a mentionné la FIS par voie de communiqué.

Départ d’équipes

En après-midi, quelques équipes ont décidé de ne pas se fier au verdict de la FIS et de rentrer au bercail. C’est le cas des Suédois, qui ont renoncé à la Coupe du monde de Québec.

«C’est en raison de l'incertitude concernant les interdictions de voyager et du risque que les fondeurs ne puissent pas revenir du Canada après le week-end», a laissé entendre le directeur Daniel Fahraeus, via un communiqué retransmis par le média suédois SVT Sport.

«Nous avons tenu une réunion ici, ce matin, et avons décidé de suivre les restrictions que nous avons reçues de chez nous. C’est incroyablement triste de ne pas pouvoir courir, mais le sport passe en deuxième dans cette situation particulière», a renchéri l’entraîneur Stefan Thomson.

Selon le site spécialisé ski-nordique.net, les équipes de la Finlande, de la Grande-Bretagne et de la Slovénie devraient les imiter. La veille, celles de la Norvège avaient déjà déclaré forfait, tandis que quatre sprinteurs italiens sur cinq étaient demeurés à la maison.

Pas de conférence de presse

Gestev, qui chapeaute la Coupe du monde de Québec, devait tenir une conférence de presse à 13 h 30 pour lancer officiellement les festivités. À quelques heures d’avis, elle a été contrainte de reporter le tout «afin d’avoir en mains tous les éléments de réponses nous permettant de répondre adéquatement à vos questions», a annoncé Gestev aux médias.

«Du côté de notre organisation, tout suit son cours, pour le moment, et nous sommes prêts à accueillir la Coupe du monde du monde, ce week-end, tel que prévu. En cas de modifications au programme de courses, les informations vous seront communiquées lorsque connues», a conclu l’entreprise, en spécifiant qu’aucune autre entrevue sur le sujet ne serait accordée jusqu’à ce que de nouvelles informations soient connues.

Difficile, dans le contexte, d’obtenir des informations officielles.

Annulation au Minnesota

Plus tôt, la FIS avait fait l’annonce, via un communiqué, de l’annulation de la Coupe du monde de Minneapolis, justifiant sa décision en raison de la propagation du coronavirus et des restrictions de déplacements vers les États-Unis.

«La santé et le bien-être des athlètes et de tous les autres participants, de même que la santé du public, demeurent la priorité», ajoute le communiqué.

Championnats canadiens annulés

Dans le même ordre d’idées, Nordiq Canada a annoncé qu’elle renonçait à la tenue des Championnats canadiens de ski de fond, prévus du 25 mars au 2 avril, à Vernon, en Colombie-Britannique.

«La santé et la sécurité des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles et du personnel est, et sera toujours, notre principale priorité. La COVID-19 représente une situation qui évolue rapidement à l’échelle mondiale et nous croyons que cette décision s’impose dans le meilleur intérêt de notre communauté sportive», a fait savoir la fédération canadienne.

Sauf avis contraire, l’événement de Québec résiste donc à la tempête. Il va sans dire, toutefois, que la saveur internationale de cette Coupe du monde perd beaucoup de son lustre. L’épreuve de sprint en style classique sera présentée samedi, tandis que le sprint en style libre lui succédera dimanche.