Le groupe Eye of the Tiger Management a été dans l’obligation d’annuler les trois galas qu’il avait prévu tenir au cours des prochains jours en raison du coronavirus. Le promoteur Camille Estephan a fait le point à l’émission Dave Morissette en direct.

Évidemment, Estephan regrettait devoir agir ainsi, mais la situation ne lui donnait pas d’autres choix : «Je me sentais mal pour mes boxeurs, ils ont tellement travaillé fort.»

Steven Butler devait se battre vendredi soir et Lexson Mathieu, samedi soir.

Toutefois, les boxeurs concernés ont tenu à réconforter Estephan et son équipe : «On est reconnu pour être une famille tissée serrée et ils [les boxeurs] me l’ont montré dans leur réaction. Ils n’ont pas chialé, ils ont compris, ils se sentaient plus mal pour moi et pour l’organisation. Ce n’est que partie remise» a tenu à préciser le principal intéressé.

D’ailleurs, Estephan a confirmé que ses boxeurs allaient quand même toucher un salaire, mais évidemment, ils ne pourront profiter des bourses prévues pour les galas annulés : «On donne des salaires à nos boxeurs et ça va continuer, mais les bourses sont importantes. Ce sont leurs investissements pour le futur, mais on va les supporter et on va continuer de leur verser leur salaire.»

