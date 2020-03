Les trois galas de boxe annulés

Les galas de boxe prévus les 12, 14 et 21 mars sont annulés en raison du coronavirus.

C'est ce qu'a annoncé la Régie des alcools, des courses et des jeux, suivant les recommandations de la Direction régionale de santé publique de Montréal afin de prévenir la propagation de la COVID-19.

Le gala d’Eye of the Tiger Management (EOTM), prévu jeudi soir au Casino de Montréal et qui devait mettre en vedette le Québécois Steven Butler, fait partie des événements touchés par cette mesure.