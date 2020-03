L’Atletico Madrid réussit l’exploit!

Le tenant du titre est tombé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions: Liverpool a perdu 3-2 (cumulatif) mercredi contre l'Atlético et est éliminé, tandis que le Paris Saint-Germain a évincé Dortmund 2-0 pour goûter à l'ivresse des quarts pour la première fois depuis 2016.

À Anfield, les «Reds» ont longtemps cru tenir le bon bout malgré leur défaite 1-0 au match aller: les hommes de Jürgen Klopp ont pris l'avantage en fin de première période (43e) grâce à Georginio Wijnaldum, servi par son équipier Oxlade-Chamberlain.

En deuxième période, Liverpool a eu de nombreuses occasions de porter l'estocade, sans parvenir à concrétiser. Direction les prolongations, donc, qui ont d'abord auguré d'une fin heureuse pour les Anglais puisque Roberto Firmino les a virtuellement qualifiés (2-0, 94e).

Mais les Reds ont rapidement déchanté à cause de Marcos Llorente, qui a rentabilisé son entrée sur le terrain en début de 2e période (56e) en signant un doublé (97e, 105e+1) synonyme de quarts de finale. Alvaro Morata a salé l'addition dans les dernières secondes de la prolongation (2-3).

Quasiment assuré d'un premier titre de champion d'Angleterre depuis 30 ans mais éliminé de la Coupe d'Angleterre, Liverpool s'apprête à vivre une fin de saison en demi-teinte.

Côté madrilène, l'Atlético retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis 2017. Lors de l'édition précédente de la C1, le parcours des «Colchoneros» s'était arrêté en huitièmes de finale face à la Juventus.

Le PSG de retour en quarts

Le PSG est de retour en quarts de finale de la Ligue des Champions: après trois échecs successifs en huitièmes, Paris a battu et éliminé mercredi Dortmund (2-0).

Contraint au huis clos en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, mais aussi à la victoire après sa défaite 2-1 au match aller, le PSG a pris l'initiative dès le début de la rencontre.

Trois minutes après un duel perdu de justesse par Edinson Cavani face au gardien du Borussia (25e), Neymar a inscrit le premier but parisien d'une tête plongeante.

Juan Bernat a doublé la mise juste avant la mi-temps (45e+1) pour mettre le champion de France à l'abri.

La deuxième période n'a été émaillée d'aucun but, mais la nervosité est montée d'un cran dans les derniers instants du temps réglementaire: Emre Can a notamment été exclu après une poussée violente sur Neymar.

Avec leur succès 2-0, les Parisiens accèdent aux quarts de finale de la C1 pour la première fois depuis 2016. Il y a quatre ans, le PSG avait courbé l'échine contre Manchester City.

Dortmund échoue pour la deuxième année de suite en huitièmes de finale, après avoir subi en 2019 la loi de Tottenham, futur finaliste.

Le PSG et l'Atlético rejoignent en quarts l'Atalanta Bergame et Leipzig, qui ont validé mardi leur billet aux dépens de Valence et de Tottenham.

Les quatre derniers huitièmes de finale se joueront mardi et mercredi, et le tirage au sort des quarts et des demi-finales est prévu le vendredi 20 mars.