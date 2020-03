«Je suis venu ici pour gagner» – Marcos Reyes

Marcos Reyes n’est pas venu à Montréal pour faire du tourisme ou pour venir encaisser un chèque de paye. On l’a constaté lors de la pesée officielle du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTM) présentée mercredi au Casino de Montréal.

Après avoir affiché un poids de 163,8 lb, le Mexicain (37-8, 28 K.-O.) a tenté d’intimider Steven Butler lors du face-à-face. Il a placé sa main gauche au visage du Québécois qui a fait osciller la balance à 164 lb. Celui-ci n’a pas apprécié le geste de son adversaire et l’a repoussé avec conviction.

Le duel entre Steven Butler et Marcos Reyes sera présenté en direct à TVA Sports, jeudi soir.

Les représentants des deux équipes et de la Régie sont rapidement intervenus pour éviter que la situation dégénère de façon inutile. À sa sortie de la scène, Reyes semblait bien fier de son coup qui n’était pas planifié.

«Je sais qu’il est un jeune boxeur un peu émotif, a expliqué Marcos Reyes au représentant du Journal de Montréal. En posant ce geste, je lui ai indiqué que le combat venait de commencer.

«Je suis venu ici pour gagner et me battre. J’ai l’intention de donner un second souffle à ma carrière.»

Reyes a perdu ses trois derniers combats. Le principal intéressé n’est pas inquiet par cette mauvaise séquence.

«J’ai connu des problèmes personnels à l’extérieur du ring qui m’ont affecté dans mes performances. J’ai eu quelques démêlés avec mon promoteur, mais tout est réglé maintenant. Je veux profiter de ce combat avec Butler pour me relancer.»

Des souvenirs de Lemieux

Pourquoi Reyes a-t-il décidé de poser ce geste alors qu’il avait été propre lors de son combat avec David Lemieux en 2017 ?

«Ce n’est pas la même chose. Je respectais Lemieux en raison de sa feuille de route. C’était un ancien champion du monde devant moi. On ne peut pas en dire autant de Butler, a ajouté le pugiliste de Chihuahua.

«J’ai regardé les vidéos de Butler lors de ses défaites contre Brandon Cook et Ryota Murata au cours des dernières semaines. Je crois que j’ai le plan pour le battre.»

Il jure qu’il n’a pas perdu sa mâchoire d’acier qui lui a permis d’encaisser les coups de puissance de Lemieux pendant 10 rounds.

«Lemieux cogne très lourd. Vous pouvez me croire sur parole. Je pense que Butler cogne moins fort que lui. Si Lemieux n’a pas réussi à m’arrêter, ça me surprendrait qu’il puisse le faire.»

Prédiction

Les propos tenus par Butler et Reyes au cours des derniers jours sont intéressants. Reyes est un excellent baromètre pour le Québécois comme il l’a été pour Lemieux en 2017.

On pourra juger si Butler est complètement remis de sa défaite subie contre Ryota Murata en décembre dernier. Le résultat est important, mais la qualité de la performance l’est encore plus.

Butler se lancera à l’attaque dès la première cloche. Il va utiliser son jab à outrance et il va tenter de placer ses coups de puissance dès les premières minutes pour bien s’installer dans le combat.

Par contre, Reyes est un boxeur expérimenté. Il ne reculera pas devant les coups de son jeune adversaire. Il pourrait laisser passer la tempête des trois ou quatre premiers rounds en souhaitant que Butler vide son réservoir d’énergie. C’est sa seule chance de l’emporter.

Au niveau des habiletés, il faut donner un net avantage à Butler. De plus, il a de la puissance dans les gants et il compte bien s’en servir pour obtenir une victoire convaincante.

Butler va l’emporter par knock-out, mais ce sera tard dans le combat. Dans le coin du huitième ou du neuvième round.