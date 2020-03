COVID-19: les championnats mondiaux annulés

Les Championnats du monde de patinage artistique, prévus du 16 au 22 mars à Montréal, ont été annulés en raison de la situation entourant le coronavirus.

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, en a fait l'annonce officielle, mercredi après-midi.

«Il y a des chances que ce soit annulé, on devrait aujourd’hui faire une annonce officielle, avait déjà prévenu le premier ministre François Legault, en matinée. Il faut être prudent, on voit que nos voisins américains sont affectés, on ne parle plus juste de la Corée et de la Chine.»