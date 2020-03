Coronavirus et matchs à huis clos: encore une question d’argent

Publié aujourd'hui à 17h05

Mis à jouraujourd'hui à 17h05

On est devant une situation exceptionnelle.

Le coronavirus est devenu la plus importante menace à l’endroit de l’humanité depuis au moins 40 ans et les ligues sportives professionnelles doivent maintenant s’ajuster.

La question est de savoir comment elles feront pour naviguer en eaux troubles.

Ne pas mettre la clé dans la porte

Bien des gens se demandent pourquoi la LNH ne décide pas d’empêcher les spectateurs d’assister aux rencontres. Cette décision doit être prise uniquement par les gouvernements qui dirigent chaque province canadienne ou État américain.

La raison est simple : tout est une question de compensation financière. En effet, les ligues doivent attendre qu’une décision formelle soit prise par les gouvernements pour espérer que les assurances remboursent une partie des pertes financières. Ceci, présentement, est plus théorique qu’autre chose parce qu’on ne sait pas si un virus peut faire partie des nombreuses clauses qui s’appliquent dans ce contexte de fermeture des amphithéâtres aux spectateurs. Chaque équipe ayant son propre plan d’assurance fait en sorte qu’il est fort probable que les compensations soient différentes de ville en ville.

La LNH pourrait-elle être forcée de jouer ses matchs sans spectateurs, et ce, même en séries? Dites-vous que la possibilité est très forte.

La raison est, encore une fois, simple : de cette façon, il sera possible de limiter les pertes financières. Même s’il n’y a pas de spectateurs dans les gradins, il y aura des revenus qui viendront des publicités sur les bandes, etc. En plus, la LNH n’aura pas à rembourser les diffuseurs si des matchs sont annulés d’ici la fin de la saison, ou si on annule simplement les séries.

Les joueurs dans tout ça?

Comme vous le savez, les propriétaires et les joueurs se partagent les revenus hockey. Les joueurs placent déjà 13% de leurs salaires en fiducie («escrow») afin de s’assurer que les propriétaires touchent leur part du gâteau.

Si les matchs en séries sont disputés devant des gradins vides, les pertes financières seront importantes, mais pas autant qu’on ne pourrait le croire. En effet, les revenus obtenus en séries ne représentent que 5 à 10% des revenus totaux de la ligue annuellement. On parle ici d’environ 400 millions $.

La LNH et l’Association des joueurs discutent actuellement des nombreuses possibilités qui s’offrent à eux pour éviter qu’on assiste à un scénario catastrophique, soit celui qui forcerait les joueurs à remettre 20 % et plus de leurs salaires aux propriétaires.

La première option serait que la ligue dise aux joueurs qu’ils n’auront pas plus d’argents à leur rembourser, malgré le fait que les objectifs financiers n’ont pas été atteints.

La deuxième est plus probable : dans l’actuelle convention collective, il est inscrit que les joueurs peuvent étaler sur quelques saisons les montants d’argents qu’ils doivent remettre aux propriétaires.

Est-il possible que les deux partis trouvent une autre solution ? Oui, et c’est pourquoi les dirigeants de la LNH et l’AJLNH discutent de tout ce qui est lié au coronavirus plusieurs fois par jour.

Impact médiatique majeur

On sait que depuis lundi, les journalistes n’ont plus accès aux vestiaires. Voilà qu’à compter de ce soir, bien des choses vont changer pour les diffuseurs des matchs.

- Il n’y aura plus d’entrevues lors des périodes d’échauffement.

- Aucune entrevue avec un entraîneur sur le banc n’est permise.

- Il n’y aura plus d’entrevues dans les entractes.

- Seules des entrevues avant et après le match seront possibles. L’intervieweur devra être à six pieds du joueur. Vous avez bien lu.

- Un seul analyste pourra être situé entre les deux bancs lors d’un match. Aucun sur le banc des joueurs, comme c’est le cas au Centre Bell. Aucune caméra ne sera permise au banc des joueurs, entre les deux bancs des équipes et en aucun temps dans les vestiaires.

Bref tout va changer.

Et pour ce qui est de votre santé, même si les équipes s’assurent de tout mettre en branle pour enrayer le virus, je vous rappelle qu’il n’y a aucun vaccin pour le coronavirus. Éviter de se retrouver dans un endroit où il y a foule est la meilleure prévention possible. C’est dommage, mais c’est la réalité.