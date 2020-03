Cole Caufield en lice pour un honneur

L’espoir du Canadien de Montréal Cole Caufield a été mis en nomination comme joueur de l’année de sa conférence universitaire américaine appelée «Big Ten».

L’attaquant de l’Université du Wisconsin est en concurrence avec le défenseur Cole Hults de Penn State et le gardien Strauss Mann de l’Université du Michigan pour cet honneur.

À sa première année universitaire, l’attaquant de 19 ans a impressionné face à des adversaires généralement plus âgés. Caufield a été le meilleur buteur et le deuxième pointeur de sa conférence qui inclut sept équipes. Il a aussi été le meilleur buteur et pointeur de son club. Il a marqué 19 filets et récolté 17 mentions d’aide pour un total de 36 points en autant de rencontres au niveau le plus élevé du hockey universitaire américain.

La vedette des Jets de Winnipeg Kyle Connor avait remporté le titre de meilleur joueur de la conférence «Big Ten» à l’issue de la saison 2015-2016.

Caufield a été choisi par le Canadien de Montréal au 15e rang du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey.