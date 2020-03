Pourquoi avoir repêché Vejdemo et non un Québécois?

Le repêchage de 2015 n’est certainement pas un grand cru pour les Canadiens de Montréal. Noah Juulsen, Lukas Vejdemo, Matt Bradley, Simon Bourque et Jeremiah Addison ont alors été sélectionnés.

Dans son éditorial du jour, Jean-Charles Lajoie s’est montré critique à propos des choix du CH à cet encan, particulièrement Vejdemo. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Cinq ans plus tard, l’animateur de l’émission JiC ne digère toujours pas la décision d’avoir préféré le Suédois à un Québécois, en l’occurrence Nicolas Roy, qui joue actuellement avec les Golden Knights de Vegas.

«Vejdemo n’a rien fait qui vaille jusqu’à maintenant dans la LNH. Il a l’air mêlé comme un jeu de cartes sur la glace. Il a l’air d’un Jacob De La Rose qui jouerait en bottes! Je ne veux pas m’acharner sur Vejdemo, je veux juste glorifier davantage Roy, qui fait tout bien sur la patinoire.

«Au-delà des statistiques, le plus important, c’est que Roy occupe une place de choix dans le cœur de l’entraîneur Peter DeBoer. Il fait très bien les petites choses pour s’assurer d’être indispensable. Il comprend son rôle. Il sait ce qu’il doit faire pour rester dans la LNH. Lundi, il a joué aux côtés de Max Pacioretty et de William Karlsson contre les Oilers et il a même marqué un but.»

«Il faudrait que le CH aime un peu plus le talent d’ici...»

Roy a été choisi au quatrième tour, le 96e au total, par les Hurricanes de la Caroline. Vejdemo, lui, a été appelé au 87e rang.

«Est-ce que les Canadiens auraient pu voler Roy au 87e rang? Ben oui! Mais pour ça, il aurait fallu que l’équipe aime un peu plus le talent d’ici...»

«Si Roy avait encore été disponible en cinquième ronde, c’est sûr qu’on l’aurait réclamé. En cinquième ronde, c’est là qu’on ramasse tous les joueurs québécois, mais jamais avant.»

«Cette année-là, le Canadien avait besoin de rebâtir sa ligne de centres. On a réclamé Vejdemo parce qu’il est un centre grand format (6 pi 2 po), mais Roy est lui aussi un centre naturel de grand format (6 pied 4 po) et on n’a pas daigné le réclamer en dépit de quelques recruteurs québécois qui le voyaient dans leur soupe.»

En 28 matchs dans la LNH cette saison, l’attaquant originaire d’Amos compte 10 points. Il a aussi récolté 22 points en 27 rencontres dans la Ligue américaine.

En comparaison, Vejdemo a été blanchi en six matchs avec le CH en 2019-2020. Il a également amassé 19 points en 46 rencontres avec le Rocket de Laval.