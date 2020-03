Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, brillait par son absence durant le match de lundi et il a laissé un vide immense au sein de sa formation, qui a beaucoup à se faire pardonner à la suite d’une contre-performance contre les Golden Knights de Vegas.

L’équipe albertaine a mis une bonne trentaine de minutes avant de se mettre en marche et s’est finalement inclinée 3 à 2 en prolongation. Sans son gardien Mikko Koskinen, laissé souvent à lui-même, le pointage n’aurait pas été serré. D’ailleurs, à mi-chemin de la rencontre, les favoris locaux revendiquaient un total de quatre tirs. Les Knights ont doublé leurs rivaux 48 à 24 à ce chapitre pour l’ensemble de la soirée.

Même si sa troupe occupe toujours le deuxième rang de la section Pacifique avec 83 points, l’instructeur-chef Dave Tippett est loin d’être enchanté par ce qu’il voit.

«Ça fait longtemps que nous sommes tout croches. Ce n’est pas seulement ce match-là, mais plusieurs autres avant, a-t-il affirmé au réseau Sportsnet. Nous tiendrons un entraînement [mardi] pour une première fois depuis un bout de temps et espérons que nous pourrons corriger quelques problèmes. Nous formons une bonne équipe, mais nous ne pouvons continuer à jouer comme ça.»

«On a été capable de récolter des points à cause de nos deux gardiens. Par contre, dans le dernier droit de la saison, on ne peut pas toujours compter sur eux pour réaliser 40 ou 50 arrêts par soir, a ajouté l’attaquant Alex Chiasson. Avec 12 parties à disputer d’ici la fin du calendrier, nous faisons face à de la vraie adversité et notre groupe doit trouver le moyen de créer du rythme.»

Pas assez d’initiatives

Aux yeux de Chiasson, auteur d’un but face à Las Vegas, chaque joueur doit cesser de s’attendre à ce qu’un coéquipier prenne le relais. Il faut davantage de meneurs et moins de passagers.

«Il y a une brisure dans notre jeu actuellement, a-t-il dit. À un certain moment [de la saison], nous étions cinq à nous diriger sur la glace pour jouer et appliquer de l’échec-avant ensemble. Maintenant, on se contente de lire le jeu de l’autre gars et d’attendre de voir ce qu’il fera avant de réagir.»

Les Oilers accueilleront les Jets de Winnipeg, jeudi.