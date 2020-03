Les Canucks regarderont-ils passer le bateau?

S'ils veulent être des séries cette saison, les Canucks de Vancouver doivent absolument sortir de leur torpeur.

Depuis le début du mois de février, la formation de la Colombie-Britannique a maintenu un décevant dossier de 6-9-2, ce qui représente une mince récolte de 14 points. Il s'agit du deuxième plus bas total amassé lors de cette période par une équipe du circuit Bettman.

«C'est frustrant, a indiqué Tyler Toffoli au site sportif The Athletic. Nous ne sommes jamais déclassés et nous avons l'impression que nous devrions l'emporter. Nous jouons bien, mais nous sommes dans la période de l'année où tout le monde joue bien, même très bien».

Une telle séquence à un moment névralgique de la campagne aurait pu mettre un terme aux espoirs des Canucks, mais l'excellent début de saison de ceux-ci leur permet de croire en leur chance de faire partie des séries éliminatoires.

Avant les affrontements de mardi soir, Vancouver était la première formation exclue des séries dans l'Association de l'Ouest, et ce, à un point seulement du Wild du Minnesota et de la deuxième place parmi les équipes repêchées. Les Canucks ont aussi trois points de retard sur les Flames de Calgary et le troisième échelon de la section Pacifique. De plus, ils possèdent des matchs en main sur la majorité de leurs rivaux dans cette course effrénée.

Besoin de tous

«Nous devons nous recentrer, nous regarder dans le miroir, nous tenir et réaliser qu'il est temps de jouer de l'excellent hockey et pas seulement du bon hockey», a exprimé Toffoli.

«Pour être excellent, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue», a conclu l'attaquant qui a remporté la coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles en 2013-2014.

Reste maintenant à voir si les coéquipiers de Toffoli saisiront son message et que les Canucks redresseront la barre avant qu'il ne soit trop tard.

Un retour inattendu

L'équipe de la Colombie-Britannique a reçu une bonne nouvelle qui l'aidera probablement à se sortir de sa mauvaise passe. En effet, l'entraîneur-chef Travis Green a confirmé que l'attaquant Brock Boeser retrouvera ses coéquipiers, mardi soir, lors d'un affrontement contre les Islanders de New York.

Celui-ci devait initialement rater le reste de la campagne 2019-2020 en raison d'une blessure aux côtes subie le 8 février. En 56 matchs cette saison, Boeser a amassé 16 buts et 29 mentions d'aide pour 45 points.